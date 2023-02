Si è spento il professor Renato Del Ponte Funerale a S.Francesco

Cordoglio della cultura lunigianese per la morte del professor Renato Del Ponte, autore di molte importanti pubblicazioni sull’antichità romana e italica, che per molti anni ha vissuto a Pontremoli e poi a Villafranca dove ha insegnato al Liceo scientifico. Nato a Lodi nel 1944 si era laureato a Genova con una tesi sulla letteratura medievale. Aveva la passione per la montagna e l’escursionismo. Fu anche quest’esperienza a metterlo in relazione con Iulius Evola, che divenne il suo maestro spirituale e fu proprio Del Ponte ad avere l’incarico di spargere le sue ceneri sul Monte Rosa. Nel 1972 Del Ponte fondò la rivista Arthos di impostazione evoliana, un riferimento importante per la cultura di destra. Tra i suoi libri più significativi “La religione dei Romani”, che vinse il premio Isola d’Elba in precedenza conferito a Mircea Eliade. Si occupò anche di simbolismo occidentale e orientale, della sapienza esoterica trasmessa attraverso il medioevo e il rinascimento. Il funerale si svolge oggi alle 10.30 nella chiesa di San Francesco a Villafranca.