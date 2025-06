Applausi per ’Fantaisia’. Arts & musical school incanta il Guglielmi

Due serate di arte, intrattenimento e beneficenza con Arts & musical school in "Fantaisia il musical", che ha fatto il pienone al Teatro Gugliemi di Massa. Un musical inedito, scritto e ideato da Juris Mantovani e Lara Maggiani, a scopo benefico in favore di Actionaid, per la campagna contro le spose bambine. Parte del ricavato delle serate, infatti, sarà devoluto per la realizzazione di un centro antiviolenza in Uganda per salvare tante bambine da un destino atroce.

"Due serate piene – commenta Lara Maggiani – sopra ogni aspettativa. Siamo felicissimi. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno tenuto il palco come veri professionisti, dai più piccoli ai più grandi". Soddisfatta del risultato ottenuto e molto orgogliosa dei suoi allievi, Lara Maggiani può dire di avercela fatta " perché affrontare uno spettacolo nuovo e quindi inedito non è facile. Non è facile creare da zero scene, personaggi, canzoni. E’ stato un lavoro molto impegnativo per tutti ma ricco di soddisfazioni immense per tutti quanti. Proponiamo sempre spettacoli inediti perché crediamo che per i nostri allievi sia una formazione unica e preziosa".

Un grazie al team creativo: Morena Maggiani, Juris Mantovani, Gabriele Lucci, Romina Uguzzoni, Wilson Roji Banti, Ginevra Mantovani, Annalisa Baroni, Elena Tagliagambe, Martina Natucci; le assistenti Carlotta Filippi, Marinella Marchi; Extrapalco service di Maurizio Borghetti, Fabio Tedde per le scenografie, Erika Sommovigo per la sartoria.

Anche Morena Maggiani esprime la sua soddisfazione: "È stato un successo grazie ad una squadra unita che lavora braccio a braccio per realizzare un vero e proprio spettacolo. Grazie alla nostra direttrice artistica, mia sorella Lara Maggiani, che con la sua genialità riesce a realizzare spettacoli di questo genere, guidando tutti con la sua grande professionalità. I risultati ottenuti dai nostri ragazzi arrivano da tanta esperienza e conoscenza in campo, a disposizione completa di tutti gli allievi". Serate importanti come importante il tema trattato: l’intelligenza artificiale nel messaggio di non abbandonare mai la lettura e la scrittura, bagaglio insostituibile per continuare a sognare.

Angela Maria Fruzzetti