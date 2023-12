Si è spento Antonio Ricci. Professore e giornalista

Cordoglio nel pontremolese per la scomparsa del professor Antonio Ricci, 73 anni, già docente di inglese e francese alle scuole medie e poi giornalista direttore del Corriere Apuano dal 1999. Persona molto stimata e conosciuta per il suo impegno nel sociale e le sue note politiche, un riferimento importante per comprendere l’evoluzione e le difficoltà della società italiana. E’ sempre stato attento, infatti, a collegare la lettura delle situazioni politiche al mondo dei valori di cui il cattolicesimo democratico è portatore.

Al di là dell’attività professionale come insegnante nelle sculole medie, rimane notevole l’impegno che ha profuso nella direzione del settimanale della Curia, un prodotto autorevole e al tempo stesso popolare, capace di raggiungere e fidelizzare le famiglie mantenendo un riferimento preciso alla vita della Chiesa e a quella visione cristiana sul mondo maturata negli anni profetici del Concilio Vaticano II. Antonio Ricci aveva una grande attenzione per le tradizioni locali che considerava il segno dell’identità della gente di Pontremoli. Lascia nel dolore la moglie Anna Maria e i figli Pier Paolo e Giacomo. I funerali si svolgono oggi alle 15 nella chiesa di San Nicolò a Pontremoli. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.