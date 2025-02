Si cercano rilevatori per l’Istat

L’ufficio di Statistica associato dell’Unione dei Comuni, seguendo le indicazioni dell’Istat, intende rinnovare l’albo rilevatori per lo svolgimento delle indagini statistiche previste dal Programma statistico nazionale nei comuni lunigianesi. E’ stata quindi indetta una selezione pubblica, tramite comparazione di curriculum vitae, per costituire una graduatoria alla quale attingere per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo occasionale, nell’ambito delle rilevazioni statistiche che l’Unione di Comuni deve effettuare nel triennio 2025-2027.

I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei modi e tempi previsti dall’Istat. Dovranno partecipare a corsi e riunioni di formazione, gestire quotidianamente il diario delle sezioni di censimento loro assegnate, effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine relativamente alle sezioni di censimento assegnati, effettuare le interviste, fornendo informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione, potranno essere impiegati anche nella sede comunale, qualora ciò sia necessario per la rilevazione.

La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando i moduli scaricabili dal sito e presentata all’ufficio protocollo dell’Unione, a Fivizzano o tramite posta elettronica certificata ([email protected]) entro il termine del 24 febbraio alle 13. Sulla base delle domande pervenute e dei criteri sarà redatta una graduatoria, poi pubblicata all’albo pretorio online dell’Unione dei Comuni Montana Lunigiana e sul sito internet dell’Unione.