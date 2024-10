Si cerca ancora il fungaiolo disperso nel bosco

Si accende una luce di speranza per la famiglia del fungaiolo, Walter Toracca, 65 anni, disperso nei boschi di Taponecco nel comune di Licciana Nardi lo scorso 5 ottobre. Secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe esserci l’intenzione di riprendere le ricerche ufficiali di Toracca, che di professione faceva il boscaiolo. Probabilmente questa mattina sarà mobilitata una squadra dei vigili del fuoco e il centro logistico. Da quanto si apprende, le ricerche potrebbero ripartire da nuovi indizi in possesso degli inquirenti. Ma l’ultima parola sarà quella della Prefettura che potrebbe dare il via libera già a partire da questa mattina. Le ricerche del 65enne di Arlia erano state sospese venerdì scorso dopo giornate passate a scandagliare qualsiasi anfratto e a perlustrare canali e torrenti con la speranza di ritrovare il fungaiolo. Inoltre erano stati attivati i presidi e il campo base a Tavernelle. Il giorno della scomparsa, Toracca aveva parcheggiato la sua auto in località Tavernelle per poi partire alla ricerca di funghi. Indossava pantaloni jeans, camicia e giacca verde scuro e scarponi da trekking. Verso le 19, aveva telefonato al nipote per chiedere aiuto, in quanto infortunato. Da allora, nonostante le ricerche a tappeto, di lui non si è saputo più nulla.