Si alza il sipario sulla Tirreno Ct. Quanto di meglio offre la tavola

Torna una nuova edizione della Tirreno C.T. con tante novità del settore. Dal 23 al 26 febbraio a Carrarafiere l’evento dedicato agli addetti dell’ospitalità italiana si prepara con competizioni tra cuochi, formazione e concorsi internazionali di pasticceria. Il Pentathlon e il Triathlon della cucina tornano con una grande novità: la cucina per i bambini con focus e dimostrazioni sul tema. Un evento che nel panorama delle mostre italiane è riconosciuto come uno dei più importanti e anche l’edizione 2025 sarà caratterizzata dalla presenza dei principali player del settore. Nei padiglioni sono attesi circa 500 espositori in rappresentanza di 1000 marchi commerciali. Grande l’affluenza di operatori del settore tra ristoratori, titolari di bar e strutture ricettive di vario genere. La manifestazione punta anche a essere momento di presentazione, degustazione e approfondimento. Si va dal pane alla pizza, dai prodotti lavorati e semilavorati per la cucina alle forniture alberghiere, passando per la gelateria e la pasticceria. Un’intera area è dedicata al caffè e alle innovazioni del settore grandi impianti.

E ci sono anche le attrezzature per la tavola, bar, gelateria e pasticceria fino all’arredo contract per interni ed esterni, compresi tappezzerie e arredo bagno. Spazio a anche a birre, specialmente le artigianali, e ai vini. Tra le novità di questa edizione, verrà battezzata per la prima volta in Italia la Confederazione italiana cuochi e artigiani per l’enogastronomia: una realtà nata per unire e valorizzare cuochi, artigiani, imprenditori e professionisti del settore enogastronomico. La cucina per i bambini, con dimostrazioni dedicate ai più piccoli, partirà da una tavola rotonda dal titolo ‘Baby menù 4.0: un problema o un’opportunità?’. Sarà di nuovo presente in fiera anche la Scuola Tessieri con tante iniziative portate avanti dai più famosi professionisti del settore. La manifestazione avrà poi il suo vero cuore nell’incontro qualificato fra domanda e offerta, un importante scambio business-to-business tra gli operatori di centro e nord Italia.

Prosegue anche il legame con Balnearia, il salone professionale dell’outdoor design, benessere e attrezzature balneari che fanno di Tirreno C.T. un unico grande evento di riferimento per il segmento dell’accoglienza, dalla ristorazione al wellness, dallo street food all’hotellerie per arrivare all’ospitalità in spiaggia. Giunta alla ventiquattresima edizione, Balnearia, vede nei propri spazi rappresentato il meglio dei settori merceologici, oltre ad essere da sempre anche un importante momento di incontro per gli operatori.