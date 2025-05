Si accende un’altra luce. Atelier di moda in città

Originaria della provincia di Reggio Emilia, da qualche anno si è trasferita a Monzone dove risiede con il marito, e ha scelto Aulla per la sua nuova attività lavorativa. "Mi sono trasferita in Lunigiana nel 2017, mio marito è lunigianese e lavora qui. Abbiamo condiviso una scelta di vicinanza lavorativa ma anche di fiducia nella città di Aulla".

L’angolo delle creazioni è il negozio di Monica Lucenti che offre prodotti di merceria, filati, lane, tessuti, e realizzazioni personalizzate: "Qui si possono comprare lane, filati per l’uncinetto o il fai da te, oppure si può entrare con un’idea di abito da realizzare insieme". Nel negozio all’angolo di piazza De Gasperi 47, Monica ha allestito un piccolo laboratorio con tutte le strumentazioni utili: "Ogni macchina ha una funzione - spiega - taglia e cuci, macchina a due aghi, lineari, ricamatrici: c’è tutto per poter fare da un semplice orlo a un abito finito".

Dal rammendo ad abiti personalizzati, vestiti da sposa, da cerimonia fino al confezionamento di abiti da ballo. "Io e mio marito siamo anche maestri di ballo e ci siamo conosciuti ballando - spiega - Conosco le esigenze di questo mondo e sono in grado di realizzare costumi per le varie discipline".

Pallerone, Monzone e Fivizzano: sono tre le sale dove la coppia insegna ormai da qualche anno ma a Monica mancava la sua professione originaria. Per questo si è lanciata nella nuova avventura sartoriale dove riesce a combinare entrambe le passioni. E’ diplomata all’istituto tecnico statale di Reggio Emilia, ex istituto Sidoli oggi Istituto Galvani-Lodi: tre anni per il conseguimento del diploma di sartoria e ulteriori due anni con cui Monica ha ottenuto il diploma di stilista di moda.

All’uscita dalle superiori aveva avviato una sartoria a Reggio con una socia, riuscendo a conquistare numerosi clienti. Ma alla fine ha prevalso una scelta di vita e ora Monica proseguirà le sue creazioni ad Aulla: "Ho scelto di fare anche cose particolari che credo questa piazza non offra ancora. Collaboro già con altri negozi del territorio".

All’inaugurazione, sabato scorso, era presente il sindaco di Aulla Roberto Valettini con il consigliere comunale delegato al commercio, Andrea Caponi: "Un’altra serranda che si apre in città. Ogni nuova apertura - ha detto il sindaco - rappresenta speranza, intraprendenza e volontà di investire nella comunità. L’amministrazione esprime grande soddisfazione per questo nuovo segnale di vitalità e fiducia nel futuro che contribuisce alla crescita del tessuto economico locale e alla vitalità del centro urbano".

Michela Carlotti