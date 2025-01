Si accascia al suolo e muore durante il lavoro

Si trovava nei bagni del cantiere navale di The Italian Sea Group quando è stato colto da un malore e si è accasciato improvvisamente al suolo. Una tragedia che si è consumata in una normale mattinata di lavoro. Immediata la chiamata dei colleghi ai soccorsi del 118, ma quando i militi della Pubblica assistenza sono giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso dell’uomo.

Se ne è andato così José Antonio Salvador Cies, operaio spagnolo di sessant’anni trovato ieri mattina senza vita dai compagni di lavoro in una normale mattinata di attività. Stando a quanto hanno dichiarato i testimoni erano all’incirca le 10,30 quando l’uomo si è diretto verso il bagno come era solito fare durante la pausa della mattinata, ma un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo lo ha strappato all’amore dei suoi cari. Nessuno poteva immaginare che quell’omone robusto potesse accusare un malore così violento. Addolorati i colleghi di lavoro, increduli di quanto accaduto, molti di loro ancora sotto choc per averlo trovato in fin di vita.

L’uomo era uno dei tanti operai che lavorano nel lussuoso cantiere di Giovanni Costantino per realizzare super yacht che si avvalgono di collaborazioni griffate come quella con lo stilista Giorgio Armani e il brand Lamborghini. Come detto sul posto sono intervenuti tempestivamente l’ambulanza della Pubblica assistenza di Marina di Carrara e una squadra di soccorso di sanitari che si sono prodigati nel prestare le prime cure all’uomo. Inutile qualsiasi tentativo di rianimazione, ai sanitari di turno non è restato altro da fare che portare la salma all’obitorio. Con ogni probabilità l’autorità giudiziaria disporrà l’autopsia, dopo i primi rilievi effettuati dagli agenti di polizia, così da chiarire le circostanze di questa morte improvvisa e dare un senso a questa tragedia che si è consumata sul posto di lavoro lasciando tutti senza parole. Al cordoglio della famiglia si è aggiunto anche quello dei colleghi di lavoro e dei conoscenti di José Antonio Salvador Cies, che tutti ricordano come un infaticabile lavoratore e una brava persona.