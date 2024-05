Show di Panariello e Masini. Ospiti dei ’Donatori di musica’. L’arte che regala emozioni

Erano già stati ospiti l’anno scorso dell’associazione “Donatori di Musica” all’ospedale Apuane e sono tornati lunedì scorso per divertire pazienti, familiari e operatori dell’Oncologia di Massa.

Giorgio Panariello e Marco Masini, ormai un’affiatatissima coppia sul palco, hanno trascorso due ore nella sala policonfessionale con una platea che ha apprezzato molto la loro musica e i loro aneddoti e si è divertita tantissimo con le loro fulminanti battute. Panariello e Masini hanno regalato una lunga parentesi di spensieratezza e piacevole ironia. Il comico-presentatore e il cantante sono stati accolti dal direttore della struttura di Oncologia di Massa Carrara Andrea Mambrini e hanno quindi dato vita a uno show indimenticabile. Non si sono poi sottratti alle foto e ai selfie con i presenti, confermando la loro disponibilità e sensibilità.

Dopo l’incontro, i due artisti hanno anche espresso soddisfazione per essere stati in contatto con “persone speciali”, come quelle che combattono ogni giorno per sconfiggere un nemico spietato e per aver potuto fare qualcosa per aiutarle in questa difficile battaglia. Domani ci sarà un altro importante appuntamento all’ospedale di Massa, sarà la volta del noto cantante Aleandro Baldi che intratterrà la platea.

L’associazione “Donatori di musica” da anni porta in corsia concerti e incontri con nomi illustri della musica classica, della canzone d’autore italiana, del cinema, del teatro e dell’intrattenimento.