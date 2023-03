Sgravi su Imu e Tari per i negozi "Così si aiutano i commercianti"

Ridurre Imu e Tari per le attività commerciali per Andrea Tosi (nella foto), consigliere comunale e segretario comunale della Lega è la ricetta giusta per rispondere alla crisi del commercio in città e agevolare nuove aperture. Il suggerimento di Tosi è quello di ricalcare le scelte di realtà vicine alla nostra. "Il commercio in città vive un periodo di grande difficoltà che va avanti da molti anni – scrive il consigliere di minoranza – per questo ho appena depositato una mozione per impegnare la sindaca Serena Arrighi e la giunta ad elaborare soluzioni che possano concretamente ridurre Imu e Tari per i cittadini, in particolare per le attività commerciali e artigianali di nuova apertura, o che abbiano aperto in fondi rimasti sfitti o vuoti nel recente passato. Prendiamo esempio da altre realtà come quella di Massa, dove l’amministrazione di Francesco Persiani ha elaborato un regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio che permette di erogare contributi a fondo perduto da 4mila a 6mila euro destinati sia ad attività esistenti sia all’apertura di nuove attività, in special modo per l’apertura in fondi rimasti sfitti o vuoti per più di 24 mesi. Speriamo davvero – conclude Tosi – che questa mozione possa stimolare il dibattito in consiglio al fine di trovare soluzioni concrete per il bene della città".