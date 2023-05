Sfila la Fanfara dei Bersaglieri per le strade di Marina di Massa

In occasione del 70° raduno nazionale dei Bersaglieri a La Spezia, anche Massa prende parte all’evento ospitando la Fanfara di Settimo Torinese. Con i suoi circa 30 elementi, con divise e piume al vento, la Fanfara renderà omaggio all’eccellenza sanitaria dell’Opa, qusta mattina, con un concerto riservato ai suoi pazienti e dipendenti. Nel pomeriggio invece, alle ore 18, con partenza da Villa Cuturi, lo spettacolo sarà per tutti poiché la Fanfara, accompagnata dai Bersaglieri della sezione di Massa-Carrara e dai ciclisti d’epoca, suonerà e sfilerà per il centro di Marina di Massa. L’evento, patrocinato dal nazionale dei Bersaglieri e dal Comune di Massa, è stato possibile realizzarlo grazie ai volontari della sezione Bersaglieri di Massa-Carrara e al Ccn di Marina di Massa ’A spasso per la costa’.