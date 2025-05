Settimana della Croce Rossa al via. Incontri, dibattiti e visite gratuite

Manovre salvavita, incontri culturali, viste mediche gratuite. Albiano Magra è pronta per la settimana della Croce rossa, che prenderà il via martedì e andrà avanti fino a sabato, con una serie di iniziative aperte a tutti.

Si comincia martedì alle 20.30 nella sede del gruppo con un incontro dedicato alle manovre salvavita pediatriche. Si tratta di un incontro teorico-pratico, per acquisire capacità e dimestichezza con le principali manovre salvavita in caso di arresto cardio-circolatorio e di ostruzioni da corpo estraneo delle vie aeree nel lattante e nel bambino. La parte pratica prevederà stazioni di addestramento su manichini da svolgersi a piccoli gruppi.

Mercoledì spazio alla cultura con il consueto appuntamento dell’Accademia popolare, un progetto molto atteso, che prevede incontri tenuti da esperti, professori, musicisti, ricercatori, per far conoscere diversi aspetti della Lunigiana, della natura e del territorio che ci circonda. Il professor D’Auria concentrerà la sua lezione su Ipazia di Alessandria, scienziata e martire, a seguire un filmato con la storia della Cri.

Giovedì 8 maggio, nella Giornata mondiale del Croce rossa, tutto il gruppo sarà in festa. Si inizierà alle 16,30 con l’alzabandiera nel giardino, con la consegna degli attestati e la partecipazione del piccoli volontari del Progetto 8 -13. Attraverso questo progetto la Croce rossa italiana promuove esperienze educative rivolte ai giovani tra gli 8 e i 13 anni, offrendo loro l’occasione di conoscere l’associazione, scoprire i suoi numerosi ambiti d’intervento sul territorio e apprendere i valori umanitari che ne guidano l’azione.

Anche Albiano Magra aderisce e ha scelto di avviare un cammino insieme alle bambine e ai bambini che hanno compiuto gli 8 anni di età, per permettere anche ai più piccoli di appassionarsi al mondo del volontariato e muovere i primi passi all’interno dell’associazione.

Per finire sabato prossimo un nuovo appuntamento con Albiano in salute, screening gratuito per la popolazione, dalle 9 alle 14, da non perdere per la prevenzione. Sarà possibile prenotare (al numero 0187415493), un consulto con senologo, diabetologo adulto e pediatrico, neurologo, nutrizionista, ortopedico, epatologo, gastroenterolgo, nefrologo, ma anche sottoporsi al test dell’udito. Durante la mattinata ci sarà un momento speciale, alle 11 l’inaugurazione della struttura come ‘Cittadella della prevenzione sanitaria non occasionale’.

Monica Leoncini