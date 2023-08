Sessant’anni al servizio del turismo Genovesi: "Merito del mio grande staff"

Sessanta candeline sono sempre un bel traguardo, ma ancor di più se a festeggiare il ‘compleanno’ è un’attività economica che continua nel solco della tradizione a richiamare tantissimi turisti ogni anno sul nostro territorio. Un esempio di grande determinazione a offrire un servizio per tutta la comunità. E’ il caso del Campeggio Partaccia 1 che proprio quest’anno ha festeggiato il 60esimo anniversario di attività, sotto la guida di Andrea Genovesi che sta portando avanti un’attività di famiglia.

E’ stata una festa in grande stile quella della notte del 14 agosto, ‘bagnata’ da oltre un migliaio di palloncini colorati ma soprattutto animata dalla musica di Radio Nostalgia in diretta e il coinvolgimento di Letizia Livornese, in arte Letizia Cosplay. Per i clienti poi tanti gadget colorati che saranno un bel ricordo della giornata, che si porteranno nel loro cuore per molto tempo. Genovesi ringrazia i clienti che hanno ancora scelto Massa e la struttura per le vacanze "e tutto lo staff che lavora ogni giorno con impegno e amore".