Servizio di guardiania per parchi e ville

Liquidati dal Comune la somma di 2.296 euro circa a favore di Auser Carrara aps per coprogettazione di servizi ed attività di guardiania del parco Paradiso “Puccinelli” e parco “Villa Ceci” a Marina di Carrara per il mese di gennaio. Il servizio che è stato affidato dal Comune all’associazione durerà per un periodo di 36 mesi per un totale di 61800 euro da elargire all’associazione per il servizio di guardiania. La somma è stata autorizzata tramite determina dirigenziale da parte del Comune, firmata da Barbara Tedeschi.