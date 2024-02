Servizio civile con la Don Gnocchi

La Fondazione Don Gnocchi offre a 4 ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni l’opportunità di svolgere l’anno di servizio civile accanto a pazienti fragili ricoverati nel Centro “Santissima Maria alla Pineta” di Marina di Massa. Una straordinaria esperienza di crescita personale e professionale. “Accanto a te” è il titolo del progetto che fa capo al centro massese della Don Gnocchi, finalizzato ad incrementare il benessere fisico, psichico e relazionale dei pazienti ricoverati, attraverso il potenziamento delle competenze socio-relazionali e lo sviluppo delle autonomie funzionali, contribuendo così alla riduzione delle disabilità e al miglioramento della qualità di vita. I giovani volontari che affronteranno questa esperienza supporteranno il personale nella cura delle persone assistite, guidati da professionisti del settore. Il percorso sarà affiancato da un’intensa attività di formazione, con certificazione delle competenze acquisite e riconoscimento dei crediti e tirocini universitari.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line. L’impegno per i giovani si articolerà in 25 ore settimanali, con un compenso di 507.30 euro mensili. Le domande entro le 14 del 15 febbraio. Maggiori info 02 39703381 - 02 39703589, email: [email protected]).