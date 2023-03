Servizi rifiuti: un questionario per gli utenti

Parte un questionario per valutare il grado di soddisfazione sui servizi legati ai rifiuti di Nausicaa e Asmiu. Gli utenti potranno essere contattati telefonicamente da un operatore di Strategica srls, azienda specializzata nella realizzazione di customer satisfaction. Un’attività prevista per legge con cui l’Ato Toscana Costa, in accordo con le associazioni dei consumatori, vuole individuare punti di forza ed eventuali criticità nell’erogazione del servizio ed i miglioramenti da suggerire ai gestori Asmiu srl e Nausicaa Spa.