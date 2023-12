"Serve un cinema al Teatrino dei Servi"

Realizzare un cinema comunale al Teatrino dei Servi, è la proposta del Polo Progressista e di sinistra attraverso la sua consigliera Daniela Bennati che ha protocollato una mozione per impegnare il sindaco Francesco Persiani e la giunta. L’idea è quella dell’adesione alla Federazione Italia Cinema d’Essai. "La ragione di questa decisione è frutto dell’assenza, nelle Linee Programmatiche dell’amministrazione della parola ‘cinema’ – sottolineano –. L’unica espressione usata in aula durante il dibattito è stata cineforum per anziani. Al nostro gruppo politico, come ribadito in aula, è parso evidente che fossimo di fronte a un’amministrazione fumosa nelle idee e nei progetti". Durante la campagna elettorale ‘Massa Città in Comune’, che rientra nell’alleanza del Polo, aveva già sostenuto la necessità di aprire un cinema comunale come hanno Carrara e Seravezza.

"Non avendo avuto rappresentanza politica nella consiliatura 2018-2023 non abbiamo potuto portare le nostre idee programmatiche. Adesso avremo la possibilità di discutere il tema in un dibattito pubblico in consiglio comunale". I promotori riconoscono che l’ex assessora alla cultura Eleonora Lama propose la realizzazione del cinema al Teatro dei Servi. Attraverso le ricerche fatte con la consigliera Bennati, il gruppo ha verificato che in passato il Teatro dei Servi è stato usato, spesso, per fare cinema. Ad esempio è stato concesso dal Comune come spazio per la realizzazione di rassegne cinematografiche fino al 2010 coinvolgendo anche le scuole. "Quello che chiediamo alla città da oggi in poi è di sostenere pubblicamente la nostra proposta di un cinema comunale con l’adesione alla Federazione Italiana Cinema d’Essai. Senza di voi non avremo mai più un cinema pubblico in centro città".