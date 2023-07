Serata nostalgia Musica anni ’80 con Lagomarsini

Una serata in ricordo della musica anni ottanta. Spazio alla nostalgia questa sera alle 21 alla torre di Castruccio ad Avenza, con la presentazione del libro ‘I nostri anni ottanta’ edito da Eclettica e scritto da Clive Griffiths. La serata, ad ingresso gratuito, è organizzata dal musicista apuano Alberto Lagomarsini (nella foto), sempre molto attivo a portare in città eventi e serate a tema musicale con ospiti noti del panorama artistico nazionale, come i recenti appuntamenti alla torre di Castruccio con Simone Barbato e l’Uomo Gatto di Sarabanda. Per chi non lo conoscesse, soprattutto i più giovani, Clive è stato il primo Vj in Italia, e ha lavorato nella prima emittente in Europa a trasmettere i videoclip dei brani, la storica Videomusic, aperta nel 1984.

Clive Griffiths sarà presente sul palco alla Torre di Castruccio e racconterà, con la presenza di Lagomarsini, aneddoti e curiosità intorno al suo libro e quel periodo artistico, uno dei decenni sicuramente tra i più prolifici e innovativi della musica. "Sarà una serata piena di musica, in tante forme: parlata, suonata e cantata – spiega Alberto Lagomarsini – e Clive è senza dubbio un personaggio importante nella diffusione della cultura musicale in televisione. Il suo libro va a ripercorrere un po’ le tappe di quel percorso artistico, quando negli anni ottanta l’avvento di Videomusic segnò una svolta nel modo di approcciare la musica in televisione. Ringrazio la Pro Loco di Avenza, sempre disponibile, per l’aiuto nell’organizzazione, e Don Marino per aver messo a disposizione il giardino di Casa Pellini per l’evento". La serata proseguirà all’insegna della musica, con l’esibizione di alcuni artisti: Eonice, Vex, Time e Tex, Bruno Cencetti, Ilary Z, Vincenzo Di Napoli e Elsa Appolloni.

D.R.