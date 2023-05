Serata musicale alla Torre di Castruccio con... l’"Uomo gatto"

Serata di musica e giochi alla Torre di Castruccio, ad Avenza. Il 13 maggio, alle 21, si esibirà in anteprima nazionale Gabriele Sbattella, in arte ‘Uomo gatto’ (nella foto), il campione del popolare quiz musicale di ‘Sarabanda’, condotto da Enrico Papi e andato in onda fino a qualche anno fa sulle reti Mediaset con gran successo. Sbattella ha lavorato ultimamente con il musicista e cantautore apuano Alberto Lagomarsini, con cui ha realizzato un singolo dal taglio hip hop e rap, che presenterà alla Torre di Castruccio in una serata ad hoc. Nei piani anche la realizzazione di un videoclip.

"L’esibizione sarà un’anteprima assoluta – spiega Lagomarsini, reduce dall’ottima serata sempre alla Torre di Castruccio con l’artista Simone Barbato – e per l’occasione avremo un ’Uomo gatto’ non come classico concorrente di un quiz ma come solista del suo nuovo brano. Il videoclip non è stato ancora definito e al riguardo stiamo cercando giovani per delle coreografie di ballo".

La serata non terminerà però con la presentazione del singolo, perché nella seconda parte ci sarà spazio anche per il quiz musicale pensato proprio sull’esempio di Sarabanda. L’"Uomo gatto" sfiderà alcuni volontari nell’indovinare le canzoni che saranno fatte ascoltare sul palco. "Ho già preso i ‘buzz’ appositi per il quiz – conclude Lagomarsini –. Chi vuole sfidare il campione di Sarabanda, può mandare la sua candidatura alla mail [email protected]".