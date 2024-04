"Ser e Inoki presentano in anteprima live 'Gravità' a Marina di Carrara: un viaggio nella complessità della vita moderna" Il giovane talento musicale Ser presenterà il brano "Gravità" in anteprima live il 21 aprile a Marina di Carrara, seguito dal Dj Set di Inoki. L'evento "Unique" sarà organizzato da Barlume insieme a Zero Live, Hico e PlayTheVoice Scuola di Musica, con la partecipazione di altri artisti. Il testo di "Gravità" è stato scritto da Ser e Inoki, con la collaborazione di Elena Cirillo e il produttore Eugene. Ser, influenzato dal rap e dal pop, ha già collaborato con artisti di spicco come Savage. Inoki, figura significativa nel panorama rap italiano, ha contribuito a definire uno stile unico nel rap nazionale.