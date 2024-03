‘Senz’ali né gloria’ Cavatori in ... musical

Da un sogno nel cassetto aperto e chiuso per dieci anni nasce il musical ‘Senz’ali. Né Gloria’, una produzione inedita della Clacsonbeauty che debutterà in prima nazionale il 15 e 16 giugno al teatro Guglielmi di Massa. A Carrara invece lo spettacolo andrà in scena il primo agosto nelle cave Lazzareschi. Uno spettacolo dedicato ai cavatori, la cui presenza al monte si perde nella notte dei tempi. Un mondo oggi cambiato ma dove si continua a morire come in passato. A firmare i testi e le liriche, la regia e la coreografia è Maria Corsini, direttrice artistica e cuore della Clacsonbeauty, mentre le musiche sono dell’argentino Pablo Flores Torres, compositore e drammaturgo musicale di fama internazionale, considerato dalla critica uno dei migliori musicisti dell’America latina. La direzione vocale è di Michele Trombella, Simona Fruzzetti e Linda Paglini, le scenografie di Roberto Corsini e Giovanna Bonoldi. Nel cast anche due professionisti come il tenore Massimo Gentili e il performer Emiliano Geppetti.

La storia è ambientata a Carrara negli anni 1928 e ’29. Protagonisti sono Giulio e Anna, due giovani innamorati ma separati dalla diversa estrazione sociale: lui è un cavatore, lei la ricca figlia di un proprietario di cava. Sullo sfondo il più grande trasporto di un blocco di marmi di tutti i tempi: il monolite per Mussolini, estratto dalla cava Carbonera e destinato al foro italico, Un evento epico per la città. Era un blocco di 19 metri, con base quadrata di 2,35 per un totale di 300 tonnellate di marmo. Ieri la presentazione ufficiale nella sede della Clacsonbeauty di viale Zaccagna, con Maria Corsini, Fabiola Lazzareschi delle cave Lazzareschi, il consigliere regionale Giacomo Bugliani, l’assessore alla cultura di Carrara Gea Dazzi e in collegamento dall’Argentina Torres. Assente giustificato Il sindaco di Massa Francesco Persiani.

"Il musical parla delle tradizioni della nostra città, della bellezza e del pericolo del lavoro dei cavatori – ha spiegato Corsini –, dell’orgoglio di chi lavorava in cava, ma anche delle donne che la mattina presto salutavano mariti, figli e fratelli senza sapere se li avrebbero rivisti. Tutto intorno il clima delle cantine e delle baldorie, e le parti in dialetto carrarino. Si parlerà di tutte le figure del cavatore, e in scena ci saranno anche i lizzatori della compagnia di Primo Serri".

L’assessore Dazzi ha parlato della Clacsonbeauty come di "un’eccellenza da valorizzare, mentre Bugliani di "un orgoglio che genera e coltiva talenti". "Non vedo l’ora di avervi in cava a fare le prove – ha aggiunto Lazzareschi –. Voi date voce a dei testimoni silenziosi, come le nostre cave". "Il Comune di Massa è orgoglioso di essere a fianco della Clacsonbeauty Musical di Avenza – ha scritto il sindaco Persiano –. Si tratta di un progetto di alto valore culturale volto grazie al talento degli artisti abilmente diretti da Maria Corsini. Il fatto che una rappresentazione del musical, che racconta del nostro territorio e del lavoro in cava si terrà al Teatro Guglielmi ci onora e sono certo che i massessi non faranno mancare i loro applausi".

Il progetto è stato in parte sostenuto da Alberto Franchi della Fum della Franchi Umberto Marmi, e da Fabiola e Alvise Lazzareschi. La scenografia del Guglielmi prevede di allestire una parete di marmo da 10 metri per 6, realizzata con i blocchi donati dal museo del Marmo di Carrara e usati anche per girare il film Michelangelo.

Alessandra Poggi