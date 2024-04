Selezione pubblica per Oss. Sessanta posti a Massa

Sono stati pubblicati gli avvisi di pubblica selezione per l’ammissione ai 450 posti disponibili per i corsi di Operatore Socio Sanitario (Oss) dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest: 180 posti nel cosiddetto "Percorso 1000 ore" di cui 30 a Massa mentre saranno 270 i posti (di cui altri 30 a Massa) i posti previsti per il "Percorso abbreviato 400 ore" riservato a chi è in possesso di attestato di qualifica di AAB o equipollente. Le domande vanno presentate entro il 14 giugno per il corso da 1000 ore ed entro il 15 maggio per quello del percorso abbreviato. La domanda deve essere presentata tramite il portale www.estar.toscana.it. Per chiarimenti e informazioni basta scrivere all’indirizzo mail [email protected]. Altre info sul sito dell’azienda Asl oppure per informazioni di carattere amministrativo sulla domanda e sul corso inviare la richiesta all’indirizzo mail aziendale [email protected].