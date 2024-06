Sei concerti con i giovani talenti del conservatorio di Livorno

Sei serate al Teatro della Rosa per la rassegna concertistica “Giovani in musica”, organizzata dal Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno con il patrocinio del Comune di Pontremoli. Protagonisti i giovani talenti del conservatorio labronico che si alterneranno in concerti suonando musica classica di grandi autori. Il calendario avrà inizio con una due giorni, domenica e lunedì, alle 18 si svolgeranno tutti i concerti. Al pianoforte Samuele Drovandi, giovane pianista pratese che condurrà tutti gli appassionati presenti tra le pagine di Beethoven, Chopin, Debussy, Liszt e Bartòk per percorrere un viaggio musicale avvincente e variegato. Il giorno successivo invece, lunedì, in scena va il duo pianoforte e chitarra formato da Michelle Paganini e Luca Medusei. Una formazione inconsueta e avvincente per un concerto ricco di spunti poetici con un programma che si articolerà fra le pagine del compositore impressionista Federico Mompou, il polacco Alexandre Tansam, con le note del chitarrista ecompositore Giorgio Mirto e l’intimismo ed esuberanza del dualistico carattere schumanniano, per concludere con la Fantasia per chitarra e pianoforte di Mario Castelnuovo Tedesco. Le due serate saranno a ingresso libero.

"Un’occasione per vivere in un concerto un concentrato di emozioni di grande impatto e condivisione umana" commenta la Pianista Federica Bortoluzzi, curatrice della Rassegna e docente di pianoforte al Conservatorio di Livorno, che evidenzia l’importanza di vivere il momento del concerto come una opportunità ed un atto di interazione reciproca fra artista e pubblico. La rassegna prosegue lunedì 17 giugnocon Harmonix saxophone quartet, formato da Larissa Ponzuoli, Matteo Brandini, Filippo Grassi, Chesare Martinez. Domenica 15 settembre l’attenzione sarà rivolta a Niccolò Chiaramonti (chitarra), sabato 21 settembre a Giovanni Pierotti (pianoforte) e domenica 22 settembre al Duo pianoforte e clarinetto composta da Nico Persichini e Leonardo Giuntoli.

