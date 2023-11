Segretario provinciale della Cgil

In vista dello sciopero generale di venerdì prossimo proclamato da Cgil e Uil, stamani alle 9,30 in Comune, la Cgil provinciale chiama a raccolta le assemblee generali delle sue categorie. Si parlerà della manovra finanziaria e dei problemi legati al territorio. "Stiamo organizzando una grandissima mobilitazione, saranno centinaia i lavoratori che dal nostro territorio raggiungeranno Firenze il prossimo 17 novembre in vista dello sciopero e della manifestazione – dice Nicola Del Vecchio segretario generale della Cgil di Massa Carrara –. Questa mobilitazione non è solo per cambiare la legge di bilancio, ma per una nuova idea di sviluppo, per un paese che metta al centro il lavoro di qualità e il suo futuro".