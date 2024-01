Sea Sulla carta tutte le meraviglie apuane

Era il 1923 quando Carrara sentì il bisogno di codificare il lavoro in cava e racchiudere in un volume dati storici e carattteri del marmo bianco e delle cave. Fu così che l’ingegner Aldo Scarzella scrisse ’Il marmista’, una delle preziose pubblicazioni di Hoepli che sintetizzava in un manualetto di poco più di 200 pagine l’identità di Carrara. Il libro è sparito dagli scaffali da decenni, ma adesso, dopo cento anni, la Società editrice apuana di Luca Galeazzi e Catia Bruni, sempre attenta a dare risalto a libri sul territorio apuano, ha rimesso in circolo l’antica edizione che fa bella figura nelle vetrine della Bottega di Aronte, un angolo di cultura di piazza Accademia nel centro storico della città dei marmi.

"La Sea – raccontano Bruni e Galeazzi – è l’unica casa editrice di Carrara ed esiste dal 1969. Per decenni abbiamo pubblicato titoli di materia scientifica, economica e turistica sulla terra ligure apuana e sul mondo del marmo. Dal 2002 abbiamo cominciato a editare volumi di storia, tradizioni, cultura locale, avvalendoci dei principali studiosi del territorio.

La cultura popolare di un territorio, rappresentata in mille modi diversi rischia, se non fissata su carta, di scomparire per sempre". E questa è la “missione” di Sea: tramandare il patrimonio di conoscenza che è la base su cui poggia la nostra comunità. "Sempre nel 2002 abbiamo inaugurato La bottega di Aronte, che vuole essere punto di riferimento di tutte le edizioni locali dalla Spezia alla Garfagnana, le Apuane, la Lunigiana.

La libreria mette in vetrina i libri che trattano del territorio ligure apuano e si occupa di ristampare opere fondamentali da tempo introvabili. Nell’estate del 2010 la libreria diventa anche un sito internet con indirizzo www.labottegadiaronte.it, per portareil radicamento nel territorio anche sul web per allargare la propria clientela. Anche per l’anno appena iniziato sono previste uscite di opere inedite e ristampe di volumi non più disponibili. Il primo, in questi giorni in distribuzione nelle librerie indipendenti, è ’Il marmista’ un piccolo, prezioso volumetto, uscito nel 1923 e da tempo introvabile, che faceva parte dei celebri Manuali Hoepli".

Quindi nel “Manuale del marmista” di Scarzella si parla “di strumenti, macchine, prezzi, statistiche di produzione, indirizzi di produttori ma, soprattutto, della regione Apuana, che è la più grande produttrice di marmi del mondo, e quindi di Carrara che è il centro della regione stessa. Il marmista può avere un’idea completa di tutto ciò che riguarda la sua arte. A tale effetto si è fatta la esposizione più semplice possibile, senza formule, senza elucubrazioni scientifiche. Le fotografie intercalate danno un’idea chiara delle macchine più moderne, degli strumenti più indispensabili al marmista. Il Manuale, ripubblicato a distanza di 100 anni dalla prima edizione, è composto da 218 pagine in formato 12x18cm, con 64 belle illustrazioni, ed è in vendita al prezzo di 15 euro.