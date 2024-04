Sds, progetto equipe affido contro il disagio familiare

‘Progetto equipe affido’: pubblicato un avviso di istruttoria pubblica di tipo non competitivo, finalizzata all’individuazione di un soggetto del terzo settore che possa lavorare in co-progettazione e gestione in partnership di attività e interventi a valere sui Fondi famiglia. La Società della Salute ha approvato un avviso di istruttoria con l’obiettivo di dare continuità al lavoro messo in campo dall’equipe multi-professionale dedicata all’affido, in tutte fasi del percorso. Tale equipe prevede la presenza di un assistente sociale e uno psicologo afferenti all’ U.F. Consultoriale e un educatore professionale, messo a disposizione dall’ente del terzo settore individuato con l’avviso di co-progettazione. L’attività dell’educatore dovrà basarsi su una collaborazione del personale preposto all’affido familiare afferente all’ U.F. Consultoriale con l’equipe del Centro Minori e Famiglie. Il progetto mira a favorire la responsabilizzazione delle famiglie e a rimuovere le cause del disagio e sostenere i genitori a svolgere adeguatamente i propri compiti, per garantire al minore il diritto di crescere serenamente nella propria famiglia. Domande entro il 4 aprile via Pec ([email protected]) insieme agli allegati richiesti, firmati dal legale rappresentante del soggetto manifestante. Info utili sul sito Sds.