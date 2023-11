Scuole europee al geoparco delle Apuane

Nell’ambito del progetto ’Approcciare lo sviluppo sostenibile attraverso i geoparchi Unesco’, il geoparco mondiale delle Alpi Apuane ha accolto due classi di due scuole superiori europee accompagnate dai loro insegnanti. Il progetto, inserito all’interno del programma Erasmus+, si propone come occasione per gli studenti di conoscere in modo approfondito temi quali l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale, mettendo a confronto la loro realtà di partenza con quella del paese estero in cui trascorreranno del tempo per studiare e imparare. Il confronto con l’Italia, e con il territorio apuano in particolare, è avvenuto dopo un incontro preparatorio con i docenti il mese precedente. Le due classi, provenienti una dal Portogallo (Freamunde), l’altra dalla Grecia (Retimo a Creta) sono state accompagnate dallo staff del geoparco che, grazie alla partecipazione di enti e associazioni locali, ha organizzato un ricco programma di incontri e presentazioni.

Durante il primo giorno, la sola classe portoghese ha incontrato gli studenti della 2BLSA dell’Istituto Meucci di Massa. I ragazzi hanno presentato a turno i luoghi e le particolarità dei propri territori, concludendo la mattinata con un tour dell’Istituto. La giornata è poi continuata a Seravezza, prima con una visita al Museo di Palazzo Mediceo, e poi presso gli uffici del Parco, dove sono stati presentati il territorio e la sua geologia, l’Orto botanico e le specie vegetali delle Apuane, e infine la fauna che abita queste montagne e il suo monitoraggio grazie all’intervento del Comando Guardiaparco.

Il secondo giorno ha raggiunto Massa anche la delegazione greca. Protagonista della giornata il borgo di Equi Terme, a Fivizzano, dove i ragazzi hanno visitato l’Apuangeolab, museo virtuale e laboratorio interattivo del Parco-Geoparco per divulgare le scienze della Terra, grazie alle guide del Parco. Nel pomeriggio, lo spettacolo unico dell’acqua che sgorga dalle Grotte di Equi ha accolto e stupito le classi, che dalla Tecchia preistorica sono scesi fino all’ingresso per assistere a questo evento anche dall’interno.

Il Parco-Geoparco ringrazia le due scuole (Agrupamento de Escolas D. António Taipa e 2nd Vocational School of Rethymno) per aver scelto il Geoparco per la loro esperienza di studio e di arricchimento personale e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle due giornate nonostante il maltempo, nello specifico i rappresentanti di: Igg-Cnr Istituto di Geoscienze e Georisorse di Pisa; Istituto di istruzione superiore Meucci; Fondazione Terre Medicee; Associazione Aquilegia e l’Orto Botanico delle Alpi Apuane ’Pellegrini-Ansaldi’; Cooperativa AlterEco.