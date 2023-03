Scuola media Galileo Galilei di Monzone in Lunigiana I.C. “Moratti”

Nella Lunigiana orientale si trova un territorio che da tempo sta vivendo un lento e continuo abbandono: la Valle del Lucido, una delle zone più affascinanti di tutto il territorio lunigianese. Alcune famiglie, per contrastare questo esodo, si sono poste l’obiettivo di recuperare e valorizzare superfici di grande valore storico e ambientale.

Una di queste è la famiglia Tazzara che dopo essere stata produttrice di vino per uso familiare,vista la qualità del prodotto ottenuto, ha deciso di impiantare nuovi vigneti: nasce così l’azienda vinicola “Monastero dei Frati Bianchi”.Il nome dell’azienda riprende la storia di questo territorio perché in epoca medievale nel borgo Monte dei Bianchi sorgeva il monastero dedicato a San Michele, dove i frati dal saio bianco predicavano la parola del Signore e coltivavano le terre circostanti dove, oggi, sorgono i vigneti dell’azienda. Vicino al vigneto di Monte dei Bianchi si trova anche quello di “La Rocca” dove sono stati messi a dimora nuovi vigneti e a breve sorgerà una nuova cantina con una struttura ricettiva recuperata grazie alla ristrutturazione dell’antica rocca di Monzone; accanto all’accoglienza, sarà messa a disposizione dei clienti una sala degustazione per poter conoscere vini e prodotti tipici del territorio.

Oltre alla viticoltura, la Valle del Lucido offre prodotti quali castagne, segale e frumento da cui si ricava la tipica farina. In passato, in Lunigiana, tutti i paesi avevano a disposizione uno o più mulini per trasformare in farina i prodotti offerti dal territorio. Di molti mulini sono rimaste solo le rovine, ma ci sono eccezioni importanti come il “Mulino dell’Acqua Nera”, ancora in funzione grazie alla forza motrice dell’acqua della sorgente da cui prende il nome.

Situato a Monzone, una frazione nel comune di Fivizzano e risalente al 1777 come dimostrato da un’incisione ritrovata, produce farina di frumento e la pregiata farina di castagne. Un altro prodotto di cui si può vantare la Valle del Lucido è il miele dei fratelli Renato e Mario Forfori che hanno iniziato a produrre da bambini. Ad oggi possiedono 180 arnie e ogni sciame conta circa 30.000 api in inverno e 80.000 in estate. A Campiglione, Cortila ed Equi in base alla flora presente nel territorio, viene prodotto miele di acacia, di castagno, millefiori, larice e frutti di bosco. La famiglia Forfori è socia dell’associazione apistica “Toscana miele” nata nel 1991 con l’obiettivo di valorizzare la produzione del miele e riconoscerne la sua importanza.