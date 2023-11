Scuola e orientamento. Proposte e progetti

Il Comitato per la difesa e sviluppo del territorio di Fivizzano, ha incontrato il sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti, sul tema scuola. Al centro del confronto la proposta di collaborazione tra comitato, sindaco e scuola per avviare un percorso informativo rivolto ai ragazzi della Lunigiana in uscita dalle scuole medie. "Non vogliamo sostituirci ai dirigenti scolastici che stanno già facendo un buon lavoro di orientamento - precisa il Comitato - ma dare un contributo attraverso esperienze, conoscenze e prospettive, agendo in sinergia per un’azione informativa sulle potenzialità dei nostri Istituti". Il Comitato parte dalla constatazione della proposta approvata dal recente consiglio provinciale, riguardante l’offerta formativa 20242025 e che per le scuole superiori di Fivizzano contempla nuovamente l’indirizzo dei servizi per la sanità e l’assistenza sociale accanto al corso agrario e al RIM, corso delle relazioni internazionali per il marketing. "Tre percorsi formativi - dice il Comitato - che rappresentano una grande occasione. Le nostre scuole, di qualsiasi grado, sono strutturalmente adeguate e dotate di docenti qualificati, preparati, accreditati e meritevoli di formare i nostri ragazzi per le varie scuole superiori, nonché per i vari corsi di laurea o per l’inserimento nell’ambito lavorativo". Si persegue anche l’obiettivo di far decollare il corso socio-sanitario che per due anni non ha registrato i numeri sufficienti. Due anni fa, neppure il tentativo intrapreso dalle istituzioni di collocarne la sede ad Aulla aveva funzionato. Il Comitato è a disposizione della cittadinanza per promuovere l’attrattività delle scuole del territorio comunale, confidando nella sinergia con la scuola e il Comune di Fivizzano. "Tra l’altro - conclude il Comitato - è questo un periodo favorevole sul fronte dei finanziamenti per migliorare le infrastrutture ed ancor più le nostre scuole".

Michela Carlotti