Scuola d’infanzia di Montignoso: partita la gara per l’affidamento

Tre milioni di euro per la nuova scuola dell’infanzia di Capanne. Va avanti il progetto del Comune di Montignoso che ora grazie anche alle risorse del Ministero dell’interno può appaltare la progettazione definitiva ed esecutiva del complesso scolastico nel cuore del paese, in via Sforza, dove nascerà anche la futura Casa di comunità.

In queste ore gli uffici hanno dato il via alla gara per l’affidamento dell’incarico che da solo vale circa 150mila euro. I progettisti che vinceranno l’appalto dovranno disegnare la nuova scuola dell’infanzia di Montignoso che nelle ipotesi progettuali della giunta, approvate ormai all’inizio del 2022, prevedeva di riqualificare l’area esistente mantenendone le funzioni attualmente in essere nelle strutture presenti, demolendo tutti i fabbricati esistenti sia quello di pertinenza della scuola che quello che attualmente ha destinazione di casa di accoglienza.

Nel progetto saranno previste aule ed ambienti polifunzionali destinati ad ospitare le funzioni richieste per normativa offrendo ambienti sicuri dal punto di vista strutturale, e confortevoli dal punto di vista climatico ambientale rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale.

Verrà inoltre realizzata e mantenuta un’area a verde per lo svolgimento delle attività all’aperto. Costo totale 3 milioni di euro di cui 600mila a carico di palazzo civico e il resto da finanziamento ministeriale che punta a ricostruire completamente la struttura didattica.