Scrittura, grafologia e buone maniere ’Qulture’ presenta i suoi nuovi corsi

di Francesco Marinello

Una scelta variegata per dare spazio alla creatività. Le associazioni Qulture e Carrara un Museo a Cielo Aperto promuovono il 20 settembre dalle 17 alle 19.30 l’open day di presentazione dei loro nuovi corsi. L’appuntamento sarà nella sede dell’associazione Qulture di via Santa Maria 13/c e sarà un’occasione per scoprire tutte le proposte formative di quest’anno, i loro docenti e approfondire le diverse discipline offerte. Il corso di scrittura creativa vedrà l’insegnamento illustre dello scrittore Sebastiano Mondadori, per chi vuole esplorare l’arte di narrare storie in modo originale. Il romanzo e il racconto, tenuti da Davide Pugnana (nella foto), saranno invece un modo per scoprire i segreti della narrazione lunga e breve.

Il corso di grafologia con Marco Moggia sarà per chi desidera conoscere meglio sé stesso e gli altri attraverso la scrittura, quello di fotografia invece con Massimo Susini e Paolo Zavanella sarà un percorso alla scoperta delle tecniche fotografiche. Grazia Salvetti insegnerà modellismo e sartoria, per imparare le basi di queste affascinanti arti manuali. Spazio anche all’arte dei tarocchi con Marina Viola per esplorare il simbolismo e l’interpretazione delle carte.

Il corso di campane tibetano con Carlo Vatteroni sarà un’esperienza di rilassamento e invito alla meditazione, quello di spagnolo con Sonia Perez una preziosa occasione per imparare la lingua e la cultura spagnola. Ci sarà anche un corso di pittura con Gloria Michela Rustighi che insegnerà ad esprimere la propria creatività attraverso il colore. Spazio infine alle buone maniere con Giulia Celi, un corso per conoscere le regole del galateo moderno.

L’ingresso all’open day è libero e aperto a tutti, per avere maggiori informazioni sui corsi che vengono presentati è possibile anche contattare il numero di telefono 347 3664276. Un’occasione concreta quindi per chi vuole dare spazio alla sua creatività.