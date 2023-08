'Scrittori in borgo a Fosdinovo: incontri di pace e memoria'

Proseguono gli incontri di ’Scrittori in borgo’ a Fosdinovo. Dopo Fabio Genovesi, nei giorni subito dopo Ferragosto due appuntamenti ricchi di spunti di riflessione. Domani, mercoledì, sarà la volta di Marco Tarquinio (nella foto) e si parlerà di pace nel dialogo dal titolo “I fronti aperti delle paci da costruire”. Tarquinio, per quattordici anni direttore dell’Avvenire, è oggi editorialista. Esperto di politica internazionale, ha ricevuto diversi premi giornalistici – uno per tutti il Penna d’oro – dal Sermig gli è stato attribuito il premio “Artigiano della Pace” e riconoscimenti speciali nell’ambito dei premi “Don Peppe Diana” e “Maria Rita Saulle” per i diritti umani.

Venerdì 18 agosto Alberto Rollo presenterà, insieme a Eleonora Sottili, il suo ultimo libro ’Il grande cielo-Educazione sentimentale di un escursionista’. E’ la storia di un uomo di pianura e di metropoli che ha sempre guardato alla montagna per amor di valico, di salita, di cielo; è la storia di una educazione sentimentale, ma insieme la storia di come quell’uomo ha imparato a leggere la montagna, non solo attraverso l’apprendimento del cammino ma anche attraverso il filtro della pittura, della musica, della memoria locale, dei racconti orali.

Entrambi gli appuntamenti sono alle ore 18.30 in piazza Sauxillanges, a Fosdinovo, sotto il Castello Malaspina. L’ingresso è libero.