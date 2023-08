Scritta antisemita a Massa: rabbia sui social

Una scritta a caratteri cubitali, "Viziata ebrea", è apparsa in questi giorni nel parcheggio dell’ex Intendenza di Finanza, a Massa, in bella vista sul muro di contenimento lato Carrara, affiancata da una stella a sei punte. Non un semplice gesto di inciviltà ma il sintomo di un antisemitismo purtroppo ancora troppo radicato anche a casa nostra in quell’immagine che sta facendo il giro dei social scatenando la rabbia di tante persone. Un chiaro rimando a tempi lontani, ma non troppo, quando scritte e simboli campeggiavano sulle porte di case e negozi per ‘marchiare’ chi veniva considerato diverso e in quanto tale ‘colpevole’, da additare e segnalare. Gli autori sono ignoti ma la scritta resta lì come una vergogna a cui nessuno sembra voler porre rimedio.