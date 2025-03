Scorre la nuova viabilità. Aperto il tratto di Bettola: "Riflettori sulla sicurezza"

Un taglio del nastro simbolico, in attesa dell’inaugurazione ufficiale nella nuova viabilità di innesto del Ponte di Albiano alla strada statale 62 della Cisa. Il sindaco Roberto Valettini, il vicesindaco Roberto Cipriani, la presidente del consiglio Giada Moretti, l’assessore delegata all’urbanistica Tania Brunetti ieri hanno partecipato all’apertura anticipata del tratto tra la nuova rotonda e l’abitato di Bettola. Insieme all’ingegner Gianluca Navarra e al direttore dei lavori ingegner Gabriele Sandroni di Anas (Gruppo Fs Italiane) in qualità di soggetto attuatore del piano del Commissario straordinario Fulvio Maria Soccodato, c’erano i rappresentanti della ditta Sales Paolo Turrini e Daniela Pratelli e le maestranze ItalScavi che hanno eseguito i lavori con il capocantiere Nunzio Ferraro. Alle 12.30 taglio del nastro e discorso del primo cittadino: "Finalmente si riapre una viabilità così importante, in sicurezza – ha detto Valettini – Ringraziamo Anas per l’opera e ci auguriamo che si possa fare quanto prima un’inaugurazione definitiva anche con i rappresentanti delle infrastrutture laterali. Intanto, un grazie di cuore a tutte le maestranze e agli abitanti". Il gruppo civico “Strada della Cisa SS62” ha effettuato il primo transito, trasportando sindaco e amministratori su un’auto d’epoca, la Fiat 1400 B del 1957. Ad aprile prevista l’inaugurazione ufficiale ma, intanto, Valettini ha ribadito che questa apertura è stata voluta, senza ulteriori indugi, per ridurre i disagi a residenti e pendolari. Il crono-programma proseguirà con la realizzazione dei parcheggi in zona vecchia stazione ferroviaria e di un’area verde di sosta. L’investimento ha un valore complessivo di 23 milioni di euro, è iniziato nel 2021 con la ricostruzione del ponte, proseguito con la realizzazione della nuova rotatoria.