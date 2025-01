Scontro sull’Aurelia: grave un dipendente Ersu

È rimasto gravemente ferito a un piede un uomo di 51 anni dipendente dell’Ersu, travolto da un’auto sull’Aurelia a Pietrasanta mentre stava andando al lavoro. L’incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno di ieri mattina. Il dipendente Ersu, V.M. del ’73 residente a Massa era uscito di casa e stava percorrendo l’Aurelia in sella alla propria moto, un Benelli 7RK, in direzione sud, proprio per andare al lavoro. Stando alle prime ricostruzioni fatte dagli agenti della polizia municipale di Pietrasanta, coordinati dal comandante Giovanni Fiori, una Citroen, per motivi tutti ancora da accertare, si è immessa sull’Aurelia entrando da via Zolà senza dare la precedenza. L’impatto fra auto e moto è stato violentissimo. Il centauro è rovinosamente caduto a terra, per fortuna protetto dal casco. L’uomo non ha mai perso conoscenza, ma i primi soccorritori si sono immediatamente resi conto della gravità dei traumi riportati agli arti inferitori, soprattutto al piede destro. La sala operativa del 118 ha mandato sul posto l’automedica partita da Querceta e un’ambulanza della pubblica assistenza di Pontestazzemese. Appena le condizioni sono state stabilizzate, il ferito è stato portato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Versilia. Oltre ai mezzi del 118 sul posto anche una pattuglia di agenti della Municipale di Pietrasanta per i rilievi dell’incidente e per incanalare il traffico dell’Aurelia su una sola corsia a senso unico alternato. Gli agenti hanno ascoltato anche alcuni testimoni per ricostruire la dinamica dell’incidente.