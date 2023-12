Scontro frontale tra due auto: quattro feriti

Era la sera tardi di sabato quando un’auto i cui occupanti facevano ritorno da una visita al Presepe vivente di Equi Terme, per motivi legati a quanto pare alle condizioni in cui versava il fondo stradale, all’altezza dello stabile della Fornace di Monzone, è improvvisamente sbandata finendo contro un veicolo proveniente dalla parte opposta. Nell’impatto il mezzo è andato distrutto e 4 passeggeri a bordo delle auto coinvolte sono stati trasportati all’ospedale Sant’Antonio Abate di Fivizzano per gli accertamenti e cure necessarie per i traumi subiti, da parte del personale della P.A. Valle del Lucido di Monzone. Sul posto i carabinieri della stazione dell’Arma locale e i volontari della Protezione Civile Ser Fir Cb di Fivizzano. Ci sono stati problemi a causa dell’olio sversato sulla carreggiata, che rendeva difficile la circolazione. Dopo l’intervento del sindaco, si è proceduto poi all’assorbimento dello stesso con apposito materiale e il traffico è tornato regolare.

Roberto Oligeri