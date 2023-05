‘Sconfinando’ Un trekking tra storia e cultura

Tre rinvii per il maltempo non hanno spento l’entusiasmo per il trekking culturale organizzato dalla Pubblica Assistenza di Carrara e domenica, finalmente, ‘Sconfinando’ ha potuto dargli sfogo. Hanno partecipato oltre trecento persone, alla camminata lungo la cultura del territorio, un percorso da 15 chilometri da Massa a Carrara: Palazzo Ducale, Castello Malaspina, Bergiola Foscalina in ricordo della strage nazi fascista del 1944, Accademia di Belle Arti. Special guest dell’evento i ‘ciceroni’ Mario Pegollo e Daniele Canali.

"È stata una sfida tra noi e il meteo, ma non ci siamo dati per vinti – ha commentato il presidente della Pubblica assistenza Fabrizio Giromella –. I vantaggi legati all’attività sportiva sono risaputi, ma abbiamo capito come essa, se fatta in gruppo, porta alla connessione tra le persone. Siamo animali sociali e l’ambiente sportivo crea il contesto dove questa necessità può essere soddisfatta. Lo sport offre la cornice all’interno della quale ognuno può esprimere la propria soggettività, alimentando un atteggiamento propositivo nell’affrontare le sfide e le difficoltà. Il contesto di apprendimento che ogni attività sportiva offre tocca sia il piano individuale, sia quello cognitivo e relazionale. Che si pratichi sport per diletto o per agonismo, che se ne apprezzi il lato ludico o se ne riconosca la potenza emotiva, l’attività sportiva è palestra di vita, capace di trasmettere valori necessari per vivere nel rispetto di sé e degli altri. La buona riuscita della manifestazione avvalorata dagli apprezzamenti ricevuti da parte di tutti i partecipanti, ci spingono a rinnovare il nostro impegno verso iniziative come questa che vogliono rappresentare un importante momento di aggregazione per l’intera comunità del nostro territorio".

Per la riuscita di ‘Sconfinando’ improtante la collaborazione di Nausicaa, Avis Carrara, Craal Gaia, Pro loco Fossola Moneta, Pro loco Rocca Malaspina, Fonteviva, Pro loco Fontia, Cai Massa, Cai Carrara, il Cammino di Aronte, Pro loco Gragnana, Gran Frutta, Panathlon Massa Carrara, Libreria Bajni, Cooperativa cavatori Lorano.

A.P