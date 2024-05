Sciopero dei Vigili del Fuoco a Massa Carrara per mancanza di relazioni sindacali con il dirigente: presidio in Prefettura

La mancanza di corrette relazioni sindacali causate dal dirigente è la motivazione che ha portato il sindaco Usl a proclamare un giorno di sciopero dei Vigili del fuoco di Massa Carrara per venerdi 31 con presidio in Prefettura. Il sindacato di base ha proclamato lo stato di agitazione l’11 aprile denunciando la mancanza di corrette relazioni sindacali, testimoniate dal fatto che il dirigente non avrebbe neppure fornito il proprio numero telefonico istituzionale, ed eviterebbe "i necessari passaggi di confronto con i rappresentanti del lavoratori previsti dalle norme contrattuali". Quindi l’apertura "di un presidio autostradale effettuato in orario straordinario (vigilanza) senza alcun confronto sulle modalità, mancata risposta sulle condizioni igieniche della sede centrale di Massa, sulle metodologie di rimozione di amianto dalla sede di Aulla con i lavoratori presenti in sede". Fatti su cui l’Usl aveva scritto al dirigente e presentato un esposto alla Procura. Vano il tentativo di conciliazione quindi lo sciopero e il presidio in piazza Aranci venerdì prossimo alle 10 con la richiesta di un incontro al Prefetto.