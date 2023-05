Schlein infiamma il Pd "È arrivato il momento che Massa rialzi la testa"

"È ora che Massa rialzi la testa". Lo dice la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein in via Dante, arrivata a sostenere Enzo Ricci al ballottaggio (nella foto di Paola Nizza). Ricci, che concluderà la campagna elettorale stasera dalle 20 proprio in via Dante suona la carica: "La destra si è chiusa dentro il palazzo comunale, noi non siamo quella cosa lì, noi ridurremo le diseguaglianze. Dobbiamo proporre qualcosa di diverso, partendo però da noi stessi. La coprogettazione con le associazioni deve essere un nuovo modo di amministrare. I cittadini vanno ascoltati, solo così porteremo la città al ruolo che le spetta. Faccio un appello a tutti, andate a votare e le cose cambieranno. Forza Massa, noi siamo qua". La segretaria nazionale ha parlato di sanità pubblica, welfare e il ruolo delle donne nel mondo del lavoro. Per poi passare al sostegno a Ricci: "È tempo che massa rialzi la testa mettendo al centro la cura delle persone. Serve un’amministrazione che abbia una visione. Siete voi che ora dovete fare vincere Enzo. Mi sorprende che la destra faccia accordi con chi prima l’ha sfiduciata. È ipocrisia: continuerebbero a litigare alle spese di tutti. Andiamo a votare, cambiamo il nostro futuro".