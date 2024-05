Schiaffo al collega in Accademia, Baudinelli va in Procura e denuncia: "Non è vero: falsità per colpirmi"

Carrara, 24 maggio 2024 – “Non ho dato alcuno schiaffo. Ho semplicemente dato una pacca bonaria sulla spalla di un collega durante una conversazione alla macchinetta del caffè". Così il docente dell’Accademia Marco Baudinelli, denunciato per percosse da un collega che sostiene di essere stato aggredito con tanto di di certificato medico, va dritto in Procura e denuncia per diffamazione tutti coloro che sostengono la tesi dello schiaffo.

Che in Accademia ci sia un grande fermento per il pasticciaccio delle elezioni, dove il Tar, su istanza di Baudinelli, ha annullato la nomina della direttrice in quanto eletta senza i titoli necessari, è caso arcinoto. Da qui secondo Baudinelli "la pacca bonaria è diventata aggressione per danneggiarmi in maniera strumentale". Una sorta di complotto di cui il docente sostiene di essere vittima: "Non è vero che ho dato lo schiaffo – ripete l’insegnante –. Ho già presentato denuncia in Procura, forte di due testimoni che hanno assistito alla scena e che possono confermare che di nessuno schiaffo si è trattato e che questa denuncia è supportata soltanto da menzogne".

La tesi del complotto contro chi avrebbe rotto le uova nel paniere di chi supportava l’elezione della direttrice, viene sostenuta anche dall’avvocato di Baudinelli, Isetta Barsanti Mauceri, la quale parla di una chiaro fatto strumentale. "E’ assurdo che in Accademia ci siano prese di posizione di persone che dovrebbero far lavorare la magistratura. Nonostante il Tar avesse sospeso le elezioni, in Accademia hanno proceduto con la candidatura di Marco Ciampolini". Il direttore del Carmi è stato individuato dall’Accademia come candidato che avrebbe dovuto essere votato al posto di Silvia Papucci.

"Le candidature in questa fase – prosegue la legale – non si possono presentare, fino a che il Tar non si pronuncerà sulla vicenda. Questo era l’argomento del contendere fra Baudinelli e l’altro docente. I due alla fine avevano chiarito alla macchinetta del caffè e avevano chiuso la conversazione amichevole con una pacca sulla spalla che lo stesso Baudinelli ha dato al collega in segno di accordo. Trasformare tutto questo, di fronte ad altre persone che possono tranquillamente testimoniare, è una vera vergogna. Mi domando come si sia potuto parlare di aggressione. Noi procederemo dritti in Procura e denunceremo per diffamazione lo stesso presidente Antonio Passa e tutti coloro che sostengono ci sia stato uno schiaffo".

Passa, lo ricordiamo, in un’intervista alla Nazione aveva dichiarato che Marco Baudinelli sarà convocato secondo il disciplinare per spiegare la sua versione dei fatti e che sulla vicenda c’era oltre alla denuncia del docente anche un referto medico. Nei prossimi giorni Baudinelli avrà modo di riferire alla commissione disciplinare la sua verità.