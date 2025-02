Scattata l’operazione ’Alto impatto’. Controlli a tappeto della polizia

Controlli ad alto impatto nel comune coordinati dalla polizia di Stato. Continua senza sosta l’attività di controllo straordinario del territorio nel Comune di Carrara, disposta dal Questore Santi Allegra e decisa in sede di Comitato per l’Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Guido Aprea con servizi interforze ad “Alto Impatto”.

L’attività è stata espletata dalle volanti del commissariato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della polizia locale di Carrara, con il concorso degli operatori del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato Toscana di Firenze, in quelle aree che destano particolare allarme sociale per i cittadini.

Durante il servizio sono state effettuate mirate attività di pattugliamento al fine di evitare la commissione di reati predatori - soprattutto “furti in abitazione” e in locali/uffici pubblici - episodi di criminalità diffusa, attività di “micro spaccio” di sostanze stupefacenti e immigrazione irregolare, in particolare in località Avenza, con specifica attenzione a Piazza Menconi, piazza Ingolstad, zona Fossone, zona Bonascola e alle prossimità della stazione FF.SS.

Nel corso dell’attività si è proceduto all’identificazione di 86 persone, di cui 5 gravate da precedenti di polizia e 17 extracomunitari; inoltre, sono stati controllati 52 veicoli. Sono state elevate, altresì, 7 contravvenzioni per il mancato rispetto del Codice della Strada.