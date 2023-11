Scattano gli ’open day’ alla scuola media Ferrari

La scuola media Paolo Ferrari di Marina di Massa si prepara ad aprire le porte per gli open day, un’opportunità imperdibile per le famiglie alla ricerca di un ambiente sicuro e stimolante per i propri ragazzi. Gli studenti e le famiglie della scuola primaria saranno accolti domani, dalle 10 alle 12, martedì 5 dicembre (dalle 17 alle 19) e sabato 13 gennaio (dalle 17 alle 19). I bambini saranno guidati negli ambienti scolastici e coinvolti in laboratori con il fine di sperimentare le dinamiche di apprendimento attivo che caratterizzano la scuola. L’istituto guidato dal dirigente Marco Battella propone un’offerta formativa che abbraccia tutti i campi disciplinari. L’ambito scientifico e tecnologico propone il laboratorio di robotica dotato di una stampante 3D. Per l’ambito umanistico si potrà visitare la mostra dei diorami storici sul Medioevo e l’Età moderna. Inoltre sarà possibile vedere il progetto innovativo che ha visto la realizzazione, tramite un generatore con Intelligenza artificiale, di immagini di statuine del presepe. I ragazzi potranno ascoltare gli studenti del corso di chitarra, pianoforte ed educazione musicale che si esibiranno in repertorio solistico e d’insieme; nonché partecipare alle attività del laboratorio di arte. La scuola offre inoltre lo studio delle lingue: francese, spagnolo, tedesco e una cattedra interamente dedicata al potenziamento dell’inglese. Si potrà visitare anche l’ampia palestra per le attività di Scienze motorie, disciplina che viene potenziata tutti gli anni dal progetto del Gruppo sportivo.