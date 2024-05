Scatoloni alla “100 Km del Passatore”

Chiunque, nel nostro territorio, conosce il luogotenente dei carabinieri Vincenzo Scatoloni, già comandante la Stazione di Fivizzano; non solo per la sua disponibilità e gentilezza, ma pure per la sua passione e doti di podista, di maratoneta. Non è infrequente incontrarlo lungo la nazionale 63 del Cerreto mentre compie il suo quotidiano allenamento per tenersi in forma, pronto a partecipare ai vari eventi nazionali ed internazionali, come a suo tempo, fece recandosi alla maratona di New York. E ieri Scatoloni ha preso parte alla 49ª edizione della "100Km del Passatore", una gara con partenza da Piazza del Duomo a Firenze il cui percorso conduce a Borgo San Lorenzo, al Passo della Colla a circa 1000 metri d’altezza,per scendere poi a Marradi, entrando in Romagna a Brisighella e arrivo a Faenza. Benchè non più giovanissimo, il luogotenente è riuscito a terminare il difficile percorso in 11 ore,52 minuti e 55 secondi, piazzandosi 561° su 3500 partecipanti. In gara anche un altro militare di Fivizzano: il maggiore degli Alpini, Elia Bertoli che al Passo della Colla era 626°. Bravi entrambi.

Roberto Oligeri