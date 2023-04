Precipita in un dirupo, scalatore di 59 anni muore in ospedale

Massa Carrara, 23 aprile 2023 – Tragedia sul crinale dell’Appennino. Uno scalatore apuano di 59 anni, residente a Massa, mentre stava eseguendo un’escursione con amici, è precipitato in un dirupo roccioso. Immediatamente soccorso dall’equipe medica di elipavullo, l’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni. E dopo poche ore è morto. L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio. Un gruppo di escursionisti toscani, saliti dal versante ligure-toscano sul Gendarme, monte che si collega a La Nuda di Cerreto Laghi, stava affrontando l’ultimo tratto di una ferrata. Per cause accidentali il 59enne è precipitato tra le rocce del dirupo.

Subito gli amici hanno allertato il 118. L’escursionista infortunato è stato verricellato e trasferito nella piazzola dell’elisoccorso. Stabilizzato dall’equipe medica dell’elisoccorso, è stato trasferito in elicottero all’ospedale. La squadra del Saer ha provveduto ad accompagna a valle gli amici. Purtroppo il 59enne è poi spirato poche ore dopo nel reparto di rianimazione.