"Satiri" a Carrara: lo spettacolo di Virgilio Sieni al Teatro Animosi

Lo spettacolo ‘Satiri’ sul palco degli Animosi. Si aprirà domani alle 21 il sipario della rappresentazione di danza del progetto Bosco Bianco a cura del coreografo Virgilio Sieni. Il danzatore getta il corpo nell’abisso del gesto dicendo sì alla vita. Il satiro, come ci dice Nietzsche ne ‘La nascita della Tragedia’ e per richiamo sapienziale Giorgio Colli ne ‘La nascita della filosofia’, potrebbe essere colui che getta lo sguardo nell’abisso dicendo sì alla vita: non la notte, ma la sua primavera.

I due danzatori dello spettacolo sono contagiati dall’interno, investiti dalla contemplazione rivolta al gesto simile, adiacente, simmetrico. Pescano dal fondo del gesto per iscrivere forme d’intesa e di empatia che si aprono a una disposizione musicale, le danze segnano lo spazio della materia inebriante che parla con il corpo. Il mondo quotidiano prende il largo e si separa dal gesto enigmatico che esplode tra il dionisiaco e l’apollineo. Ancora una volta la danza si presta a laboratorio della vita, affronta azioni disperate, titaniche, si pone sulla soglia con atteggiamento vigile, mantico, divinatorio, ma è essa stessa scienza dello stare, specchio di risonanze e richiami cognitivi.

Uno spettacolo nel cartellone della stagione del teatro Animosi, promossa da Fondazione Toscana Spettacolo e Comune di Carrara nato grazie alla coreografia di Virgilio Sieni, l’interpretazione di Jari Boldrini e Maurizio Giunti, al violoncello Naomi Berrill, musica di Johann Sebastian Bach e maschere animali di Chiara Occhini. La produzione è del Centro della Danza Virgilio Sieni, Amat & Civitanova danza, Galleria nazionale delle Marche con il sostegno del ministero della Cultura, della Regione Toscana, del Comune di Firenze, Fondazione Cassa di risparmio di Firenze. Per la prevendita la biglietteria del Teatro degli Animosi è aperta oggi dalle 10 alle 12.30 dalle 17 alle 18.30, mentre domani dalle 10 alle 12.30 e dalle 18 alle 21. I prezzi dei biglietti di platea e palchi centrali sono: 22 euro e 20 euro il ridotto. I palchi laterali hanno un prezzo di 16 euro e 14 il ridotto. Infine il loggione 12 euro e 11 euro il ridotto.

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili a prezzo intero anche su Vivaticket. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio cultura del Comune allo 0585 641419 oppure il botteghino del teatro degli Animosi di piazza De Andrè al 0585 641317 nei giorni di apertura della biglietteria fino all’ora dello spettacolo.