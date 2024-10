Sassalbo in festa. Torna l’abbraccio nel castagneto

Il borgo montano di Sassalbo, 864 metri d’altezza, cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano rappresenta un areale ricco di biodiversità, con una storia e tradizioni uniche , che sfidano i secoli. Basti ricordare la ’Cerimonia del fidanzamento’. Ogni anno, poi, è tradizione accendere l’essicatoio per la Festa delle Castagne che, quest’anno si terrà venerdì 1° novembre. La kermesse, avrà inizio dalle 11 in poi con una ridda di bancarelle d’artigianato e street food, con panini di castagna farciti, cannoli di farina dolce con ricotta, polenta di castagne con sugo di rosticciana e salsicce, porcini fritti. Dalle 15, per i più piccoli sarà possibile partecipare ad un laboratorio creativo di Legambiente Lunigiana. Nella sede del Parco Nazionale, lo storico Emanuele Bertocchi condurrà i visitatori alla scoperta dei miti, tradizioni e leggende di Sassalbo, con visita al metato in funzione, per raggiungere poi un castagneto già pulito, dove si effettuerà il ’rito dell’abbraccio’ ai castagni, simbolo d’empatia vero la natura. Dalle 16, musica dal vivo con Dj set fino a mezzanotte.

Roberto Oligeri