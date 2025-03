Sanlorenzo, vola l’utile netto: "Superata quota 100 milioni. Visione di lungo periodo"

"Nel 2024 abbiamo conseguito importanti traguardi strategici superando la soglia dei 100 milioni di euro di utile netto, sostanzialmente quadruplicato rispetto al 2019, a testimonianza della nostra visione di lungo periodo. Confermiamo con orgoglio la piena realizzazione dei nostri obiettivi, con risultati finanziari record, il consolidamento della rete di distribuzione diretta e l’ingresso nel settore della vela". Inizia così l’analisi di Massimo Perotti, presidente e chief executive officer di Sanlorenzo.

"La solidità patrimoniale del gruppo ci permette di continuare a investire nella crescita e nel consolidamento della nostra leadership nei segmenti di mercato più redditizi. La presentazione della Guidance per il 2025, nell’attuale contesto macroeconomico e geopolitico, rappresenta un percorso di continuità, rafforzato dall’evoluzione del nostro modello industriale, con la valorizzazione delle acquisizioni strategiche, che contribuiscono ad elevare l’appeal della nostra gamma prodotto". Il consiglio di amministrazione di Sanlorenzo si è riunito ieri e ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la Guidance 2025. Gli importanti traguardi raggiunto "distinguono ulteriormente il nostro posizionamento unico come icona globale del “bello su misura” – prosegue Perotti nella sua analisi – coniugato a competenze tecnologiche sempre più all’avanguardia, all’interno di un business model solido e rodato volto ad una crescita graduale e sostenibile nel medio-lungo termine".

Il consiglio di amministrazione ha inoltre proposto un dividendo di 1 euro per azione, con un pay-out di circa il 34% del risultato netto di gruppo, presentato la Guidance 2025, che evidenzia una crescita continua e sostenibile a dimostrazione della resilienza del marchio a fronte di continue incertezze macroeconomiche e geopolitiche, approvato la rendicontazione consolidata di sostenibilità 2024 ai sensi dell’entrata in vigore del D.lgs. 6 settembre 2024, n. 125, primo esercizio di rendicontazione strutturata sulle tematiche ambientali, sociali e di governance. Infine è stata decisa la convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti per il 29 aprile, in prima convocazione.