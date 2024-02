Sanlorenzo da record. Crescita a doppia cifra. Più ricavi dagli yacht per oltre 500 milioni

Numeri da record per Sanlorenzo spa: il consiglio di amministrazione dell’azienda nautica ha esaminato e approvato nei giorni scorsi i risultati consolidati preliminari al 31 dicembre da cui emergono aumenti a doppia cifra per i ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht, +13,4% e pari a 840,2 milioni di euro, Ebitda +21,5% rispetto al 2022 pari a 157,5 milioni di euro, con un margine del 18,7% sui ricavi. Da queste cifre si riflettono investimenti netti organici per 44,5 milioni di euro, con un incidenza del 5,3% sui ricavi netti, di cui il 90% relativo all’espansione della capacità industriale e allo sviluppo di nuovi modelli e nuove gamme di prodotto. E non bisogna dimenticare che negli ultimi quattro anni Sanlorenzo ha investito moltissimo proprio nella provincia di Massa Carrara e in particolare nell’area ex Dalmine, a Massa, compreso l’acquisto e la messa in funzione dei capannoni ex Barsanti Macchine.

"Affidabilità, serietà, impegno e trasparenza, mantenendo la barra dritta verso i nostri obiettivi. Questi i valori che da sempre guidano il Gruppo Sanlorenzo, che oggi presenta i risultati preliminari del 2023 centrando la guidance già incrementata in occasione dell’approvazione dei risultati del primo semestre. La performance dell’anno è sostanziata nella crescita di tutti i principali indicatori, a livello reddituale, patrimoniale, nonché in termini di capacità costante di generare nuova cassa a sostegno degli investimenti futuri e della remunerazione dei nostri azionisti – sottolinea Massimo Perotti, presidente e chief executive officer –. Abbiamo firmato a dicembre il contratto di acquisizione di Simpson Marine, verso la quale nutriamo aspettative di crescita rilevanti nel medio-lungo termine; non solo, la struttura capillare nel sud-est asiatico sarà sinergica alla strategia di sviluppo internazionale dei servizi. Sempre a dicembre, la firma di un Memorandum of Understanding per esplorare una possibile partnership con il gruppo Nautor Swan, in ottica di sostenibilità".

Ottimi i risultati della divisione yacht, quella che soprattutto riguarda l’area massese, con ricavi netti pari a 510,6 milioni di euro, in aumento del 9,9% rispetto al 2022, con particolare tonicità dell’iconica linea cross-over SX. Si conferma l’espansione del mercato europeo, in crescita del 38,3% rispetto al 2022, e del Middle-East, in crescita dell’83,7%, che hanno più che compensato la riduzione delle Americhe.

Di recente, com’è noto, Sanlorenzo ha inaugurato la stagione fieristica 2024 con la partecipazione al prestigioso Boot Düsseldorf, il principale salone europeo ’indoor’ dedicato al mondo della nautica. Nell’occasione ha anche presentato le novità relative alla sua partnership con Volvo Penta.