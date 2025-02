Sanità e servizi, tutti contro tutti. La Cisl: "I nodi vengono al pettine"

"I nodi vengono al pettine e l’amministrazione comunale deve fare la voce grossa con l’Asl". Questo l’appello di Cisl nella sua componente confederale, di funzione pubblica e pensionati, in merito al recente consiglio comunale sulla sanità locale che, a distanza di giorni, continua a far discutere.

"Ci domandiamo senza polemica - spiegano - ma con preoccupazione, se occorresse davvero attendere gli interventi dei rappresentanti della società civile, questa volta in consiglio, per scuotere chi governa la città e rappresenta la prima autorità sanitaria locale. Molte parole sono state spese da chi è chiamato a tradurre in azioni le scelte di politica sanitaria; adesso occorre un salto di qualità che si traduca in fattive realizzazioni. Carrara e la sanità di costa hanno bisogno di concretezza. Cisl è stata presente, fin dalla sua costituzione, alle riunioni del tavolo sulla sanità di costa - proseguono - e ha evidenziato più volte le criticità a cui occorreva far fronte per le esigenze della sanità territoriale di Carrara: Monoblocco e nuova adiacente palazzina da costruirsi, palazzina H di Monterosso, struttura di Fossone per cure intermedie, presidi sanitari territoriali di piazza Sacco e Vanzetti, Avenza, Marina, oncologia. Amministrazione e Asl hanno fatto orecchie da mercante. Abbiamo insistito con fermezza domandando tempi di esecuzione lavori e relativi crono programmi certi e monitorati e garanzie sul mantenimento e il ritorno di tutta l’offerta sanitaria nel territorio comunale. E che dire su chi ha la delega alla Sanità e proviene dal quel mondo?"

Per Cisl importante anche sottolineare la necessità che l’accesso alle attività sanitarie, nelle strutture, e nei moduli prefabbricati vicino al Monoblocco, venga agevolato e preservato con un servizio navetta.

"E che Sul consiglio di giovedì interviene anche il capogruppo Pd Gianmaria Nardi in difesa del Ppresidente dell’assise Cristiano Bottici, su cui erano arrivate alcune osservazioni per l’organizzazione della seduta. "Il consiglio si è svolto secondo le regole - spiega Nardi - e il presidente Bottici, a cui va il nostro apprezzamento, lo ha condotto nei termini corretti e condivisi. Le associazioni intervenute hanno raccolto le firme necessarie e i loro interventi sono stati approvati. Riteniamo sbagliata l’idea che l’amministrazione abbia scelto di stare da una parte contrapposta agli interessi dei cittadini, e bene ha fatto la sindaca a ribadire di essere dalla loro parte, partecipando alla cabina di regia per monitorare le scelte che devono essere eseguite dall’azienda".