Sandomenichino sulla terrazza Vergassola e Pini sotto i riflettori

A Dario Vergassola il Premio alla carriera ’Sandomenichino 2023. Fervono i preparativi per la cerimonia di premiazione della 64^ edizione del prestigioso Premio letterario “Sandomenichino“ di Marina di Massa, in programma il 2 settembre alle 17 nello scenario della terrazza del locale ’VistaMare’, sul lungomare marinello. Sul palco, per il prestigioso premio alla carriera, salirà Dario Vergassola, comico, cabarettista, cantautore, umorista, scrittore e attore italiano. Accanto a quello alla carriera sarà assegnato anche il Premio alla cultura, che quest’anno sarà riconosciuto alla giornalista direttrice del gruppo Monrif, Agnese Pini. Ma entriamo nel merito del personaggio che riceverà l’ambito riconoscimento del Premio alla Carriera (già assegnato in passato, tra gli altri, ad Andrea Bocelli, a Giorgio Albertazzi, a Daniela Poggi e a Giuseppe Cederna). Dario Vergassola presenta un crescendo di successi a partire da quel fortunato 1988 con “Professione comico“, manifestazione diretta da Giorgio Gaber, nella quale ottiene sia il premio del pubblico, sia quello della critica.

Un passo importante che, da operaio quale era, lo trasforma in un mostro sacro dello spettacolo e della satira. Il successo diventa di casa e nel 1992 vince il Festival di Sanscemo con la canzone Mario (Marta), e lo stesso anno pubblica l’album "Manovale gentiluomo", contenente fra gli altri il brano “Non me la danno mai (lamento dell’armonizzatore)“ per poi segnare anche l’esordio nel mondo del cinema, oltre a condurre o intervenire in molti programmi radiofonici. Nel 2013, in collaborazione con il progetto “Le cose cambiano“, pubblica un video su YouTube nel quale esprime la sua vicinanza e il suo sostegno agli adolescenti omosessuali italiani. Il suo primo romanzo, “La ballata delle acciughe“, arriva in libreria nel 2014. Il presidente, Giacomo Bugliani, esprime molta soddisfazione: "Ci attende un’edizione del Sandomenichino davvero ricca e di alta qualità. Accanto agli scrittori e poeti che saranno premiati, la cerimonia di premiazione si arricchirà della presenza di due figure importanti come Dario Vergassola e Agnese Pini, ai quali saranno riconosciuti rispettivamente il Premio alla carriera e alla cultura. Avremo, inoltre, con noi i Kinnara, che regaleranno al nostro pubblico un concertotributo a Fabrizio De Andrè. Le poesie vincitrici saranno declamate da alcuni allievi del Teatro Stabile di Torino e ci sarà anche una bella sorpresa per il pubblico da parte della “Arts & Musical School“ di Massa. Prosegue, infine, anche quest’anno la collaborazione con la Fondazione nazionale Carlo Collodi nella sezione dedicata alla letteratura per ragazzi. Dopo l’eccezionale numero di adesioni al concorso (quasi 900 gli autori in gara), ci auguriamo di poter replicare lo straordinario successo della scorsa edizione".

Angela Maria Fruzzetti